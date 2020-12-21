Совместные меры по недопущению распространения COVID-19 обсудили Мамин и Мишустин

Главы Правительств отметили, что запуск производства вакцины "Спутник V" в Караганде и предстоящая вакцинация внесут большой вклад в сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в РК.

Фото : primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает zakon.kz. Стороны обсудили практическую реализацию договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным о совместных мерах по недопущению распространения COVID-19. Главы Правительств отметили, что состоявшийся сегодня в городе Караганда запуск производства вакцины "Спутник V" и предстоящая вакцинация казахстанцев внесут большой вклад в сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, - говорится в сообщении на сайте primeminister.kz. Как отмечается, в ходе разговора были также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, развитие промышленной кооперации и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

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