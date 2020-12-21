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На севере Казахстана немного потеплеет

Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана.

Фото : ktk.kz21 декабря 2020, 18:36

Какая погода ожидается в Казахстане 22-24 декабря 2020 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

Как отметили синоптики, обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду.

И только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра, и повышение температуры воздуха, - говорится в прогнозе.


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