На севере Казахстана немного потеплеет
Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана.
Фото : ktk.kz21 декабря 2020, 18:36
Какая погода ожидается в Казахстане 22-24 декабря 2020 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.
Как отметили синоптики, обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду.
И только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра, и повышение температуры воздуха, - говорится в прогнозе.
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