На севере Казахстана немного потеплеет

Обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана.

Какая погода ожидается в Казахстане 22-24 декабря 2020 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

Как отметили синоптики, обширный антициклон, установившийся над Карагандинской областью, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду.

И только на северные регионы смещается ложбина циклона с центром над Скандинавией. Потому здесь ожидается снег с метелью, усиление ветра, и повышение температуры воздуха, - говорится в прогнозе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!