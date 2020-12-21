Путин утвердил Госсовет и возглавил его

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как передает ТАСС, согласно документу, Путин является председателем Госсовета.

Орган будет разрабатывать предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по вопросам госстроительства и укрепления федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия между уровнями публичной власти.

В состав Госсовета войдут губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды и лидеры парламентских партий. В частности, в состав Госсовета вошел глава Мурманской области Андрей Чибис.

Правовой статус органа был закреплен в поправках к Конституции, одобренных всенародным голосованием 1 июля 2020 года.

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.

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