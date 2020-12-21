Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус

Авторы исследования отмечают, что свойства корня солодки и, в частности, глицирризина необходимо изучить подробнее, чтобы доказать терапевтический эффект против коронавируса.

Ученые из университетской клиники в Эссене выявили у содержащейся в корне солодки глицирризиновой кислоты способность подавлять коронавирус. Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv, передает zakon.kz.

В ходе лабораторных исследований ученые подготовили экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого в течение часа при температуре 37 градусов инкубировали разведенный в различных дозах (0,002-4мг/мл) экстракт в ста 50%-х инфекционных дозах коронавируса, а затем на конфлюэнтных клетках Vero E6, пишут РИА "Новости".

Как отмечают ученые, водный экстракт корня солодки проявил нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл, что ниже показателя чая из этого растения. Авторы исследования предполагают, что последний может оказаться эффективным дополнительным средством при лечении от коронавируса.

Противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, ранее были доказаны на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.

Авторы исследования отмечают, что свойства корня солодки и, в частности, глицирризина необходимо изучить подробнее, чтобы доказать терапевтический эффект против коронавируса. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.

Пандемия коронавируса охватила весь мир. В общей сложности инфекцией заражены около 75,5 миллиона человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!