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Машина ушла под лед во время рыбалки

Шесть человек оставшиеся на поверхности льда, оказались изолированными.

Фото : Пресс-служба ДЧС Алматинской области21 декабря 2020, 19:26

Спасатели Алматинской области вызволили шестерых рыбаков на озере Алаколь, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел на участке Узынбулак. Шесть человек отправились на рыбалку, выехали на двух автомашинах на тонкий лед. Лед разошелся, одна из машин провалилась под лед и затонула.

Шесть человек оставшиеся на поверхности льда, оказались изолированными и не смогли самостоятельно передвигается по тонкому льду (толщина льда на данном участке 10-15 см).

Все спасенные в медицинской помощи не нуждаются.

В спасательной операции приняли участия 4 спасателя, 1 плавсредство и 1 ед. техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.


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