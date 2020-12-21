Свыше 14 миллионов тенге собрали госслужащие ЗКО для нуждающихся семей

В продуктовой корзине была собрана только продукция местных товаропроизводителей: колбасные, кондитерские, макаронные изделия, мед, конфеты, тушенка и другие товары, на общую сумму в 12 тысяч тенге.

Соблюдая ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, государственные служащие Западно-Казахстанской области отказались от проведения новогодних корпоративов и инициировали благотворительную акцию "Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің" по оказанию помощи нуждающимся семьям. Для многодетных и малообеспеченных семей в регионе были собраны продуктовые корзины, сообщает zakon.kz.

В рамках данной акции государственными служащими было собрано свыше 14 миллионов тенге. На эту сумму сформированы 200 продуктовых корзин от сотрудников госучреждений региона, которые были доставлены более 1100 малообеспеченным многодетным семьям. Главная цель акции: оказание помощи нуждающимся семьям, а также повышение производительности товаров местного производства.

По словам заместителя руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Максата Куланбаева, в продуктовой корзине была собрана только продукция местных товаропроизводителей: колбасные, кондитерские, макаронные изделия, мед, конфеты, тушенка и другие товары, на общую сумму в 12 тысяч тенге. Также были упакованы ежедневные необходимые защитные средства и маски.

Мы тоже не остались в стороне от благотворительного мероприятия. Доставили продовольственные корзины для восьми закрепленных за нами семей. Проявили заботу о нуждающихся людях. Эта инициатива позволила оказать внимание и подарить всем хорошее праздничное настроение, – отметил официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Бельдибеков.

Благотворительная акция со стороны госслужащих области продолжится до конца года. Государственные служащие областных управлений и ведомств, городских, районных отделов, территориальных инспекций, районных акиматов, сотрудники правоохранительных органов приняли активное участие в организации мероприятия.

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