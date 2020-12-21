В ЗКО проводятся онлайн-курсы по развитию казахского языка по программе "Рухани жаңғыру"

В регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала.

Программа "Рухани жаңғыру" ориентирована на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. В ней подчеркивается важность модернизации общественного сознания, развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца. по возрождению ценностей и самобытных черт казахского народа, сообщает zakon.kz.

В связи с этим, в регионе реализуется ряд мероприятий, направленных на дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала. В целях расширения сферы применения государственного языка, пропаганды богатого творческого наследия Абая, укрепления духовного единства народа Казахстана, среди представителей этнокультурных объединений в текущем году был организован онлайн-конкурс Абаевских чтений на тему "Өлмейтұғын артына сөз қалдырған". В нем приняли участие 35 представителей этносов в возрасте от 14 до 29 лет, освоившие искусство выразительного чтения. По итогам конкурса Гранпри удостоилась ученица 10 класса СОШ №7 г.Уральск кореянка Екатерина Ким.

Также 15 представителей этносов области приняли участие в республиканской акции "Мен қазақша сөйлеймін-2020". В итоге жительница Теректинского района Наталья Поливода была награждена благодарственным письмом за выразительное чтение наизусть эпоса "Алпамыс батыр" на казахском языке.

В 2018 году был разработан и внедрен проект "Цифровой алфавит" (www.elatyn.kz), который позволил изучать казахский язык на основе латинской графики в дистанционном формате. Свыше 5,5 тысяч жителей ЗКО приняли участие в проекте "Цифровой алфавит" и получили сертификаты. На данный момент проводятся бесплатные курсы по обучению казахского языка с охватом 700 человек, в 2019 году закончили курсы 1005 человек. Кроме того, работа по онлайн обучению казахскому языку проводится через сайт www.tilqural.kz, разработанный центром "Тіл – Қазына" им.Ш.Шаяхметова. В текущем году практически все мероприятия по усилению роли казахского языка проводились онлайн в соцсетях, через приложение ZOOM, – пояснила и.о. руководителя областного управления по развитию языков Светлана Ганиева.

Кроме того, в ЗКО только по городу Уральску была переименована 51 улица на основании решения областной ономастической комиссии, а также 12 населенных пунктов, один сельский округ и 245 улиц в районах области. В целях сбора и систематизации информации о населенных пунктах, географических объектах региона путем проведения топонимических исследований издана книга "Историческая топонимика некоторых районов Западно-Казахстанской области", разработана "3D-карта по автоматизации ономастических единиц "TORUS MAPS".

В целях укрепления культурных связей с представителями казахской диаспоры, проживающих в Российской Федерации, прошел международный онлайн фестиваль "Аltyn kópir", приуроченный к 175-летию Абая Кунанбаева. А учитель казахского языка и литературы СОШ №26 города Уральска Ирина Суетина выиграла Гран-при по итогам республиканского конкурса "Государственный язык – символ независимости".

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