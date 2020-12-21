Неправительственный сектор ЗКО решает социальные проблемы общества

С начала пандемии в оперативном режиме более 1000 волонтеров из числа представителей молодежи и неправительственных организаций, рискуя своим здоровьем, оказывают необходимую помощь населению.

Всего в ЗКО действуют филиалы 6 политических партий, 50 этнокультурных центров, 655 НПО, из которых 493 зарегистрированы в городе Уральск, 162 – в 12 районах, 15 отраслевых профсоюзных организаций, куда входят 980 первичных организаций. Сектор НПО охватывает все направления, касающиеся развития спорта, науки, образования, работы с молодежью, с людьми с особыми потребностями и другие, сообщает zakon.kz.

С начала пандемии в оперативном режиме более 1000 волонтеров из числа представителей молодежи и неправительственных организаций, рискуя своим здоровьем, оказывают необходимую помощь населению, медицинским, правоохранительным органам и другим сотрудникам. Можно отметить деятельность благотворительного фонда "Аялаған алақан", ОО "Қызыл жарты ай" и других. Ряд НПО реализует социальные проекты по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовке молодежи к семейной жизни, популяризации и сохранению семейных ценностей. Среди них нужно отметить ОО "Жайық таңы", "Әйел. Қоғам. Болашақ", которые успешно претворяют в жизнь проекты "Жас отбасы", "Асыл ана" и другие. Также часть средств, выделяемых местными исполнительными органами, направлена на реализацию мер социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, в том числе, на услуги индивидуальных помощников, услуги реабилитации, службы инватакси, курсы адаптации и т.д. В этом направлении стоит отметить деятельность общественных объединений "Байтерек", "Арба", "Демеу", Общества с нарушениями слуха и речи.

Еще одним из вопросов, активно решаемых с помощью институтов гражданского общества является обеспечение контроля за качеством оказания услуг населению. В этом направлении большую роль играет созданная в области специальная мониторинговая группа, в состав которой входят руководители ряда НПО, общественные деятели, известные блогеры, депутаты маслихата и другие. Данная группа участвует в реализации общественного и социального контроля, постоянно мониторя процессы благоустройства, строительства дорог и объектов социальной сферы и инфраструктуры. В этом направлении активно работает проектный офис "Ақжайық - адалдық алаңы". Кроме того, в регионе функционируют 14 Общественных советов, в состав которых входят входят представители политических партий, профсоюзов, СМИ, образования, культуры, здравоохранения, спорта.

В 2020 году в рамках ІХ Республиканского гражданского форума ряд НПО из нашей области получили премии от Министерства информации и общественного развития РК в области охраны окружающей среды – МОО "VOLUNTEERS", в реализации молодежной политики и детских инициатив – корпоративный фонд "Болашақ" по ЗКО, в решении семейно-демографических и гендерных вопросов – ОО "Жайық таңы".

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