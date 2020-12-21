Алматинский ГКЦ закрылся на генеральную уборку

До окончания плановых работ кардиологическую помощь для населения города будут оказывать три стационара: АО "Центральная клиническая больница", ГКП на ПХВ "ГКБ №7" и ТОО "Mediterra".

Руководство городского кардиологического центра в Алматы прокомментировало распространяющиеся слухи о якобы массовом заражении пациентов коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Администрация центра сообщает следующее:

На данный момент центр закрыт на плановую генеральную уборку здания, ведутся работы по очистке вентиляции, проверке кислородных сетей, проверке вакуумных компрессоров. Данные работы проводятся в плановом порядке один раз в два года. Учитывая, что к концу декабря снижается количество госпитализируемых пациентов, было принято решение провести работы по генеральной уборке здания с 20 декабря текущего года.

До окончания плановых работ кардиологическую помощь для населения города будут оказывать три стационара: АО "Центральная клиническая больница", ГКП на ПХВ "ГКБ №7" и ТОО "Mediterra".

По поводу зараженных пациентов COVID 19

У всех пациентов при поступлении в центр берется анализ ПЦР на наличие коронавирусной инфекции. За текущий год, в центр были госпитализированы пациенты, в ходе обследования которых, были выявлены случаи с положительной короновирусной инфекцией. Для таких пациентов в центре предусмотрены инфекционные койки. И дальнейшее обследование и лечение проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В период пандемии среди пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, будут выявляться случаи с положительным результатом на короновирусную инфекцию. Такой категории пациентов центр и впредь будет оказывать высокотехнологичную кардиологическую помощь.

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