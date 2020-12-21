Он насильник – Голливудскую звезду исключили из рекламной кампании фильма

Певица назвала отношения с актером абьюзивными и отметила, что роман с ним был "худшим временем в ее жизни".

Netflix убрал Шайю ЛаБафа из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме "Фрагменты женщины" после того, как актера обвинила в насилии артистка FKA Twigs, передает zakon.kz.

Платформа официально исключила его имя из списка претендентов на награду за фильм, сообщает IndieWire.

Артист мог получить номинацию за роль второго плана

Певица, настоящее имя которой Талия Барнетт, подала в суд на бывшего возлюбленного, обвинив его в физическом и эмоциональном насилии. Она утверждает, что ЛаБаф намеренно заразил ее венерическим заболеванием и в период отношений предъявлял к ней жесткие требования. По словам Талии, однажды во время ссоры Шайя запер ее в комнате, а в ходе еще одного конфликта напал на нее. Звезда назвала отношения с актером абьюзивными и отметила, что роман с ним был "худшим временем в ее жизни".

Лабаф не так давно встал на путь исправления. В недавнем заявлении для New York Times Шайя заявил, что пока не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма. Однако добавил, что он начал "программу трезвости из 12 шагов".

Драма Корнеля Мундруцо "Части женщины" рассказывает о неудачных домашних родах и их последствиях для Марты (Ванесса Кирби) и ее партнера Шона (Лабаф). Фильм уже принес Кирби приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале. Теперь она участвует в возможной номинации на "Оскар" за лучшую женскую роль.

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