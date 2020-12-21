Пассажиры избили и ограбили таксиста в Таразе

Водителю удалось вырваться и убежать.

Нападение на таксиста в Таразе попало на видео, сообщает zakon.kz.

Двое мужчин почти доехали до места назначения, но рассчитываться с водителем не стали, а напали на него, передает КТК.

На кадрах видно избиение, один из пассажиров интенсивно размахивает битой. Преступники забрали у шофера деньги, телефон и куртку. Водителю удалось вырваться и убежать.

По горячим следам оба были задержаны и водворены в следственный изолятор города Тараза. В настоящее время проводится расследование по статье 191 части 2 УК РК, то есть "Грабеж", которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, - сказал начальник ОП-2 управления полиции города Тараза Бейбит Налеков.

Медицинская помощь водителю не понадобилась.

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