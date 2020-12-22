Двое малолетних братьев упали в колодец и утонули
Одному из братьев было 6 лет, второму – 11.
Фото : ngnovoros.ru22 декабря 2020, 00:17
Двое несовершеннолетних братьев упали в колодец и утонули, сообщает zakon.kz.
Трагедия произошла в Мангистауской области, передает "Хабар 24".
Дети играли во дворе частного дома в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Глубина колодца во дворе – 2 метра. В тот момент уровень воды составлял 1,8 метра.
Одному из братьев было 6 лет, второму – 11.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как именно произошла трагедия.
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