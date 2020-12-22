В Петербурге убит известный ученый, работавший над вакциной от COVID-19

45-летний Александр Каганский занимался онкогенезом, раковыми исследованиями.

В Петербурге найден убитым Александр Каганский - ученый с мировым именем, сообщает zakon.kz.

Биолог изучал воздействие внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней и состоял в исследовательских группах, выясняющих особенности вируса, вызывающего COVID-19, передает Фонтанка.ру.

В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. На его теле нашли признаки насильственной смерти. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По имеющимся данным, в Северную столицу Каганский прилетел из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики Эдинбургского университета. Он прибыл в Петербург, чтобы навестить могилу родителей. Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого, как полагает следствие, между ними произошел конфликт, ставший причиной гибели Каганского.

45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Он работал в университетах Петербурга, Владивостока, Вашингтона и Эдинбурга.

Александр Каганский в последние месяцы работал в Эдинбурге над вакциной от коронавируса.

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