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"Барыс" одолел "Торпедо" в овертайме

Овертайм оказался недолгим. Якоб Лилья принес победу "Барысу".

Фото : hcbarys.kz22 декабря 2020, 01:15

В выездном поединке против "Торпедо" "Барыс" одержал победу в овертайме, сообщает zakon.kz.

"Барыс" организовал две результативных атаки в концовке первого периода – отличились Фрэттин и Диц, передает пресс-служба ХК "Барыс". Однако за 11 секунд до первого перерыва Шенфельд одну шайбу сумел забить.

Долгое время счет оставался неизменным. Лишь на последних минутах хозяева ушли от поражения. Варнаков отличился в формате "6 на 4". Овертайм оказался недолгим. Якоб Лилья принес победу "Барысу".

23 декабря подопечные Юрия Михайлиса закроют выездную серию поединком с "Авангардом".


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