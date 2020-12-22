"Барыс" одолел "Торпедо" в овертайме
Овертайм оказался недолгим. Якоб Лилья принес победу "Барысу".
Фото : hcbarys.kz22 декабря 2020, 01:15
В выездном поединке против "Торпедо" "Барыс" одержал победу в овертайме, сообщает zakon.kz.
"Барыс" организовал две результативных атаки в концовке первого периода – отличились Фрэттин и Диц, передает пресс-служба ХК "Барыс". Однако за 11 секунд до первого перерыва Шенфельд одну шайбу сумел забить.
Долгое время счет оставался неизменным. Лишь на последних минутах хозяева ушли от поражения. Варнаков отличился в формате "6 на 4". Овертайм оказался недолгим. Якоб Лилья принес победу "Барысу".
23 декабря подопечные Юрия Михайлиса закроют выездную серию поединком с "Авангардом".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051682-6e19aeb8f158464b68e152b5452345cb
Сейчас читают