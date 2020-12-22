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Ущерб на 1,5 миллиона - полицейские Туркестанской области задержали скотокрадов

Ими оказались жители Шымкента.

Фото : APK-news.ru22 декабря 2020, 01:48

Полицейские Туркестанской области задержали группу скотокрадов, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Байдибекского РОП обратился местный житель, рассказавший, что ночью к нему проникли неизвестные увели с подворья девять овец. Ущерб составил около 400 тысяч тенге.

Полицейские прочесали близлежащие пастбища и хозподворья, опросили очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, а также проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие скотину. В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали преступную группу из трех человек. Ими оказались жители Шымкента.

Злоумышленников доставили в районный отдел полиции. Следствием установлено, что помимо указанной кражи подозреваемые похитили пять коров еще у двух сельчан. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 1,5 миллиона тенге.

В настоящее время скотокрады взяты под стражу. По данным фактам проводится досудебное расследование и выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям.


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