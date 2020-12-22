Горячие новости
Читайте также

В Германии аэродромный тягач протаранил российский самолет

В грузовой борт врезался тягач багажных тележек.

Фото : kpcdn.net22 декабря 2020, 06:29

В аэропорту Франкфурта-на-Майне тягач с багажными тележками протаранил российский самолет Airbus A321, повредив фюзеляж лайнера, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом, - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты