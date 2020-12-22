В Германии аэродромный тягач протаранил российский самолет

В грузовой борт врезался тягач багажных тележек.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне тягач с багажными тележками протаранил российский самолет Airbus A321, повредив фюзеляж лайнера, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом, - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.

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