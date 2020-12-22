В Украине могут отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке

По словам украинского депутата, штраф за обслуживание не на украинском языке будет достигать 102,7 тыс. тенге.

Депутат от фракции "Слуга народа" Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект об отмене штрафов за обслуживание не на украинском языке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания начнет действовать 16 января 2021 года. Победивший на президентских выборах в 2019 году Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать документ на предмет соответствия конституции страны.

В своем Telegram-канале Бужанский отметил, что штраф за обслуживание не на украинском языке будет достигать 6800 гривен (244 доллара/102,7 тыс. тенге). По его мнению — это абсурд, так как бизнес обязан платить налоги, а "остальное регулирует рынок".

Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков, — написал парламентарий, отметив, что соавторами законопроекта стали 27 депутатов фракции "Слуга народа".

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