США предоставят Казахстану более $6 млн для борьбы с COVID-19

Также в США надеются на открытый обмен данными с Министерством здравоохранения и его учреждениями.

США предоставят более 6 миллионов долларов для поддержки усилий Казахстана по борьбе с covid-19, сообщает zakon.kz.

Правительство США через свое Агентство по международному развитию (USAID) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставило помощь на сумму 6,2 миллиона долларов, включая лабораторное оборудование и материалы для поддержки усилий Правительства Казахстана по борьбе с пандемией COVID-19 в 2020 году.

15 декабря Генеральный консул США Эрик Майер, заместитель директора миссии USAID в Центральной Азии Питер Янг и директор CDC в Центральной Азии Дэниел Сингер посетили Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга в Алматы, чтобы увидеть, как лабораторное оборудование используется в Казахстане.

Мы готовы к расширению нашего сотрудничества с Министерством здравоохранения и Правительством Казахстана. Правительство США поддерживает прозрачность в системе общественного здравоохранения и открытые информационные экосистемы. Свободный обмен информацией играет решающую роль в преодолении этой пандемии и повышения устойчивости к будущим рискам для здоровья. Мы надеемся на открытый обмен данными с Министерством здравоохранения и его учреждениями, чтобы лучше сотрудничать в борьбе с COVID-19 в Казахстане, - сказал Генеральный консул США Майер в своем выступлении во время визита.

За два десятилетия Соединенные Штаты инвестировали в Казахстан 2 миллиарда долларов, в том числе более 86 миллионов долларов на помощь в области здравоохранения для предотвращения распространения туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.

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