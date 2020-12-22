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Apple намерена выпустить собственный автомобиль

Аккумуляторная батарея авто позволит радикально увеличить дальность поездок при низкой стоимости самой батареи.

Фото : ria.ru22 декабря 2020, 08:26

Американская корпорация Apple намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.

Агентство отмечает, что компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта Titan. С тех пор, как отмечает Reuters, компания значительно продвинулась в этом вопросе и теперь намерена создать автомобиль для своих клиентов.

Собеседники агентства утверждают, что сейчас Apple сосредоточилась на разработке аккумулятора собственной конструкции, представляющего собой большую одноэлементную батарею, которая должна быть дешевле в производстве и более энергоемкой по сравнению с широко применяемыми аккумуляторами, имеющими несколько ячеек питания.


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