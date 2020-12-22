Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19

Существующие уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса.

По мнению иммунолога, мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, - это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьёзны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно. Мы почти год с этим вирусом живем, произошла, наверное, тысяча мутаций, и до сих пор они значительно не изменили вирус, - сказал профессор Беркун в интервью.

Существующие уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если изменения в геноме вируса настолько значительны, что вакцины не будут достаточно эффективны, их можно будет доработать в короткий срок.

Если все изменится довольно существенно, то легко можно будет изменить и саму прививку. Но я думаю, еще рано об этом говорить. Не надо впадать в панику. Мне кажется, это еще один слух и не слишком значительное изменение, - заключил собеседник агентства.

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