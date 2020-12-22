Ключевой вопрос коронакризисных реалий — продовольственная безопасность

В вопросе развития товаропроводящей сети Казахстан находится на шаг впереди своего крупнейшего соседа по ЕАЭС.

Текущий год оказался по-настоящему сложным для глобальной экономики. По данным МВФ, весь мир сегодня переживает самый трудный период со времен Великой депрессии.

Дополнительным слабым местом для сырьевых экономик стал проблемный рынок энергоносителей, получавший удар за ударом: развал соглашений ОПЕК+ в марте текущего года, в совокупности с коронакризисом и критическим падением спроса на углеводородное топливо в связи с повсеместным локдауном, привел к обвалу цен на нефть до исторически минимального уровня. Из-за сегодняшней — второй — волны COVID-19 мировой спрос на нефть вновь оказался под давлением, и до повсеместной эффективной вакцинации восстановления на этом рынке не предвидится.

Например, у нашего соседа и ключевого партнера по ЕАЭС, Российской Федерации, согласно последней оценке, инфляция по итогам года ожидается на уровне 4,8%, что превышает прогноз Центрального банка РФ (3,9%–4,2%). Более того, основной вклад в этот показатель, как и у нас в стране, вносят продовольственные — то есть жизненно необходимые для населения — товары: инфляционный скачок спровоцирован разгоном темпов удорожания продуктов питания в ноябре.

На первый план в такой ситуации выходят вопросы продовольственной безопасности. 9 декабря текущего года на совещании по экономическим вопросам на проблему роста цен обратил внимание и президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что реальные располагаемые доходы населения РФ упали на 4,3%. Президент РФ жестко раскритиковал работу ответственных министерств и ведомств, и дал поручение максимально оперативно решить задачу стабилизации цен.

В подобных условиях острую актуальность приобретает вопрос создания эффективных товаропроводящих цепочек, которые помогут избежать необоснованных наценок, а главное — обеспечат уверенность в том, что товары первой необходимости дойдут до потребителей по минимально возможным ценам. Об этом заявили, например, в Союзе сахаропроизводителей России. Напомним: сахар входит в перечень социально значимых товаров и в РФ, и у нас, при этом в России цены на него подскочили более чем на 70%.

В целом о необходимости создания единой товаропроводящей системы, состоящей из комплекса оптово-распределительных центров (ОРЦ) и централизованной «умной» системы управления цепочками поставок, говорят и на международном уровне. Речь ведется о создании общей инфраструктуры и транспортных коридоров — как физических, так и цифровых. Так, 4 декабря текущего года в Москве прошел Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР). ЕАБР рассматривает в качестве стратегического приоритета разработку и запуск «сквозных» интеграционных проектов, которые обеспечат экономический каркас союза и позволят реализовать свободы, заложенные в его основе, отметил председатель правления банка Николай Подгузов.

Именно таким проектом является создание общей товаропроводящей системы, поскольку реальный положительный эффект от формирования продуктовых цепочек будет наблюдаться только при наличии единого правового поля, единых стандартов и единой сети со странами — ключевыми поставщиками продуктов в Россию, такими, как Казахстан, а через него и, к примеру, Узбекистан, и другие страны Центральной Азии.

Заметим, на сегодняшний день в вопросе развития товаропроводящей сети Казахстан находится на шаг впереди своего крупнейшего соседа по ЕАЭС. В РК уже создается сбалансированная Национальная товаропроводящая система (НТС), включающая всю цепочку поставок, — от поля, с учетом агротехнологий и ОРЦ хранения, до рынка сбыта, включая ОРЦ распределения и ОРЦ торговли.

Работы по НТС ведутся по инициативе президента Казахстана, под эгидой государства в рамках механизма ГЧП (государственно-частного партнерства). Проект учитывает планируемую интеграцию в общую систему в рамках ЕАЭС и стран Центральной Азии, с привлечением международных банков развития (ЕАБР и других).

В текущих экономических реалиях развитие единой Евразийской товаропроводящей системы (ЕТС) для обеспечения продовольственной безопасности, и одновременно — полноценного использования транзитного потенциала стран в рамках эффективного международного сотрудничества, — одна их ключевых задач государств.

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