Скончался один из пострадавших при пожаре в поезде "Мангышлак – Актобе"

Врачи продолжают бороться за жизнь еще одного тяжелого пациента.

В Мангистауской области скончался 42-летний мужчина, пострадавший при пожаре в пассажирском поезде "Мангышлак – Актобе", сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", врачи Бейнеуской центральной райбольницы оказались бессильны.

Они не смогли реанимировать тяжелого пациента, у которого обгорело почти 80% тела.

Происшествие на железной дороге произошло неделю назад. В результате сильнейшего пожара в багажном вагоне пострадали пять человек.

Среди них оказался и 11-летний сын сотрудника Казпочты. По предварительной версии, причиной возгорания стал разрыв газового баллона.

Врачи продолжают бороться за жизнь еще одного тяжелого пациента. 31-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ. А вот состояние 11-летнего мальчика улучшается. У ребенка обожжено 50% тела, он оправился от шока и начал разговаривать.

Еще двоих пострадавших обещают выписать на днях.

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