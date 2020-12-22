Скончался один из пострадавших при пожаре в поезде "Мангышлак – Актобе"
Врачи продолжают бороться за жизнь еще одного тяжелого пациента.
Фото : azattyq-ruhy.kz22 декабря 2020, 09:35
В Мангистауской области скончался 42-летний мужчина, пострадавший при пожаре в пассажирском поезде "Мангышлак – Актобе", сообщает zakon.kz.
По информации телеканала "КТК", врачи Бейнеуской центральной райбольницы оказались бессильны.
Они не смогли реанимировать тяжелого пациента, у которого обгорело почти 80% тела.
Происшествие на железной дороге произошло неделю назад. В результате сильнейшего пожара в багажном вагоне пострадали пять человек.
Среди них оказался и 11-летний сын сотрудника Казпочты. По предварительной версии, причиной возгорания стал разрыв газового баллона.
Врачи продолжают бороться за жизнь еще одного тяжелого пациента. 31-летний мужчина подключен к аппарату ИВЛ. А вот состояние 11-летнего мальчика улучшается. У ребенка обожжено 50% тела, он оправился от шока и начал разговаривать.
Еще двоих пострадавших обещают выписать на днях.
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