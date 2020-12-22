Бизнесмены не заплатили 2 млрд тенге налогов 

Одному руководителю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В Мангистауской области руководство нескольких предприятий уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более двух миллиардов тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении группы юридических и физических лиц по двум фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В первом случае руководство ТОО "СпецКомунСтрой KZ" с 2014 по 2018 годы для закрытия расходной части товарищества приобрело счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от "мнимых" поставщиков – ТОО "Ринат Актау", ТОО "Бори Актау". При этом, решением СМЭС Мангистауской области сделки между данными предприятиями признаны недействительными, - сообщили в пресс-служба КФМ МФ РК.

Согласно акту документальной налоговой проверки сумма доначисления ТОО "СпецКомунСтрой KZ" составила более 163 млн тенге. Приговором Мунайлинского районного суда руководитель предприятия признан виновным по ст.245 ч.2 п.1 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

По второму факту установлено, что руководство уже иного предприятия области в период 2013-2017 годов также для закрытия расходной части товарищества приобретало фиктивные счета-фактуры у "мнимого" поставщика, зарегистрированного на подставное лицо, на сумму свыше 5 миллиардов тенге. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 2 миллиарда 225 миллионов тенге. С санкции Специализированного следственного суда города Актау наложен ареста на недвижимое имущество одного из фигурантов дела на сумму более 2 миллиардов тенге, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело по ст.245 ч.3 УК РК на стадии рассмотрения в Жанаозенском городском суде.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!