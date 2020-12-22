Мусорщик спас кота от мучительной смерти в сепараторе
Теперь у кота, скорее всего, появятся новые хозяева.
Фото : Скриншот видео22 декабря 2020, 09:59
Сотрудник предприятия по сортировке мусора в Ульяновске спас коту жизнь, сообщает zakon.kz.
На кадрах видно, как мужчина достает мешок из кучи мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Затем он разрезает пакет, и оттуда высовывает голову черно-белый кот. Судя по всему, животное домашнее, так как выглядит ухоженным.
Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051705-a46916d62ace43c4b74a99b011545ce3
Сейчас читают