Мусорщик спас кота от мучительной смерти в сепараторе

Теперь у кота, скорее всего, появятся новые хозяева.

Фото : Скриншот видео

Сотрудник предприятия по сортировке мусора в Ульяновске спас коту жизнь, сообщает zakon.kz. На кадрах видно, как мужчина достает мешок из кучи мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Затем он разрезает пакет, и оттуда высовывает голову черно-белый кот. Судя по всему, животное домашнее, так как выглядит ухоженным. Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.

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