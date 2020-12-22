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Мусорщик спас кота от мучительной смерти в сепараторе

Теперь у кота, скорее всего, появятся новые хозяева.

Фото : Скриншот видео22 декабря 2020, 09:59

Сотрудник предприятия по сортировке мусора в Ульяновске спас коту жизнь, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина достает мешок из кучи мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Затем он разрезает пакет, и оттуда высовывает голову черно-белый кот. Судя по всему, животное домашнее, так как выглядит ухоженным.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.


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