Правительство рассмотрело вопросы использования водных ресурсов

В Казахстане 65% водопотребления приходится на сельское хозяйство.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы использования водных ресурсов в вегетационный период, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Алматинской области – Амандык Баталов.

В Казахстане 65% водопотребления приходится на сельское хозяйство. Около половины поверхностных вод страны (44,9 км3) поступают с территории соседних стран – КНР, РФ, Узбекистан, Кыргызстан. Основные вопросы взаимодействия по использованию трансграничных рек урегулированы в рамках межправительственных соглашений. В декабре были приняты программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Программы предусматривают меры, в том числе по реконструкции водопропускных сооружений для улучшения водообмена.

Для решения задач водообеспечения разработан проект Госпрограммы управления водными ресурсами, которая предусматривает строительство, модернизацию и совершенствование водной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий полива, цифровизацию водоучета и водораспределения. Проведение данных мероприятий позволит минимизировать потери воды.

Обеспечение агропромышленного сектора качественным и гарантированным объемом воды напрямую влияет на продовольственную безопасность страны, — сказал А. Мамин.

Глава правительства отметил необходимость распространения на всех основных объектах водного хозяйства страны пилотного проекта по цифровизации магистрального канала К-19 в Мактааральском районе Туркестанской области.

Премьер-министр подчеркнул, что в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях были превышены планы посева влагоемких культур – риса.

Затраченные значительные объемы воды можно было использовать для выращивания экономически более выгодных культур – овощей, плодово-ягодных, рапса, сои. Для этого акиматам следует строго придерживаться утвержденных планов посева, — сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил министерствам сельского хозяйства, экологии, торговли проработать с акимами вопрос замены посевов влагоемких культур с учетом внутренней потребности и поставленных задач по диверсификации структуры посевных площадей. Результаты этой работы должны быть учтены при разработке новой программы развития АПК.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов дано поручение совместно с заинтересованными госорганами усилить работу с отраслевыми ведомствами сопредельных государств по обеспечению взаимовыгодного использования трансграничных рек.

Министерствам экологии и сельского хозяйства совместно с акиматами поручено продолжить работу по реализации проектов строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, а также внедрению водосберегающих технологий и цифровых систем водоучета.

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