Законы о биологической безопасности и военной полиции появятся в Казахстане

Новые законы планируют разработать в 2021 году.

Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал о плане законопроектных работ Правительства на 2021 год, передает корреспондент zakon.kz.

Проект плана сформирован на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами. В нем предусматривается разработка 25 законопроектов. В первом полугодии 2021 года планируется внести в Парламент 13 законопроектов, а во втором полугодии - 12 законопроектов, - отметил министр.

По его словам, в предстоящем году начнут разрабатывать новые проекты законов "Об общественном контроле", "О биологической безопасности Республики Казахстан", "О геодезии, картографии и пространственных данных" и "Об органах военной полиции".

Проекты законов, предусмотренные в плане законопроектных работ, направлены на решение социальных и экономических вопросов населения, расширение участия граждан в общественно-политической жизни государства, а также на дальнейшее совершенствование законодательства в отдельных сферах, - добавил Бекетаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!