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Правительство рассмотрело план законопроектных работ на 2021 год

План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых шесть проектов законов вытекают из Послания Главы государства.

Фото : primeminister.kz22 декабря 2020, 10:20

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены ход исполнения плана законопроектных работ Правительства на 2020 год и проект Плана на 2021 год, передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

С докладом выступил министр юстиции Марат Бекетаев, который сообщил, что план на текущий год полностью исполнен - разработаны 22 законопроекта.

План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых шесть проектов законов вытекают из Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года. Это законопроекты по вопросам выборов, противодействия коррупции и развития биржевой торговли. В план также включены четыре новых проекта законов по вопросам геодезии, биологической безопасности, военной полиции и общественного контроля.

По поручению премьер-министра в регламент Правительства внесены соответствующие поправки о персональной ответственности первых руководителей органов разработчиков за качество, своевременность разработки и представления законопроектов.

Министрам необходимо обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент, - сказал Мамин.


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