Правительство рассмотрело план законопроектных работ на 2021 год
План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых шесть проектов законов вытекают из Послания Главы государства.
На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены ход исполнения плана законопроектных работ Правительства на 2020 год и проект Плана на 2021 год, передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
С докладом выступил министр юстиции Марат Бекетаев, который сообщил, что план на текущий год полностью исполнен - разработаны 22 законопроекта.
План на 2021 год предусматривает разработку 25 законопроектов, из которых шесть проектов законов вытекают из Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года. Это законопроекты по вопросам выборов, противодействия коррупции и развития биржевой торговли. В план также включены четыре новых проекта законов по вопросам геодезии, биологической безопасности, военной полиции и общественного контроля.
По поручению премьер-министра в регламент Правительства внесены соответствующие поправки о персональной ответственности первых руководителей органов разработчиков за качество, своевременность разработки и представления законопроектов.
Министрам необходимо обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент, - сказал Мамин.
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