Сократить посевы риса из-за возможного дефицита воды предлагают в Минэкологии

По данным министерства, площадь посевов необходимо сократить на 29 тыс. га в трех областях.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о мерах по недопущению дефицита воды в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По расчетам ведомства, при сохранении текущей тенденции водопотребления - 13,3 км3 на 1,5 млн га - прогнозируемый дефицит к 2030 году составит 11,7 км3.

С целью недопущения дефицита воды необходимо уменьшить посевы риса на 29 тыс. га, а именно в Кызылординской области на 15 тыс. га, Алматинской области - 10 тыс. га и Туркестанской области на 4 тыс. га. Это позволит сэкономить 1 км3 воды, - сказал глава Минэкологии на заседании правительства.

По словам министра, также необходимо продолжить внедрение водосберегающих технологий полива на площади не менее 750 тыс. га. Это даст возможность сэкономить в среднем до 30% или 2,2 км3 воды.

За счет реконструкции оросительных сетей, протяженностью 6 тыс. км и масштабного внедрения цифровизации на 119 основных магистральных каналах будет сэкономлено 2 км3 воды в год. На эти нужды в ближайшие пять лет будет направлено 192 млрд тенге из республиканского бюджета и международных финансовых организаций, - добавил Мирзагалиев.

Кроме того, в течение 10 лет будут построены 39 новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 3,6 км3, которые позволят снизить угрозу паводков для 70 населенных пунктов и 137 тыс. человек. Уже сегодня в Туркестанской области ведется строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2, по 28 водохранилищам разрабатывается технико-экономическое обоснование, по трем проектно-сметная документация.

Успешная реализация вышеуказанных мер позволит дополнительно аккумулировать порядка 8,8 км3 воды. С учетом текущего лимита водозабора - 15 км3, итоговый баланс составит 23,8 км3, - заключил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!