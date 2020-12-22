Нур-Султан может вернуться в "красную" зону
Алматы расположился в "зеленой" зоне.
Фото : googleusercontent.com22 декабря 2020, 10:28
Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 22 декабря, в "красной" зоне находится Атырауская область. Столица теперь располагается в "желтой" зоне.
Также в "желтой" зоне - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
В "красной" зоне столица уже была 10 декабря. Позднее, 18 декабря, Нур-Султан вернулся в "зеленую зону" по COVID-19.
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