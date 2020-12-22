Нур-Султан может вернуться в "красную" зону

Алматы расположился в "зеленой" зоне.

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 22 декабря, в "красной" зоне находится Атырауская область. Столица теперь располагается в "желтой" зоне.

Также в "желтой" зоне - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В "красной" зоне столица уже была 10 декабря. Позднее, 18 декабря, Нур-Султан вернулся в "зеленую зону" по COVID-19.

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