Новогодние елки в столице зажгут 22 декабря

В городе больше 30 новогодних елок.

В Нур-Султане 22 декабря в 20 часов зажгутся все городские новогодние елки, а их более 30, передает zakon.kz.

На телеканале "Хабар" в 19:50ч начнется трансляция короткометражного фильма "Ғашайып шырша", в 20:00ч будет показан подготовленный видеоролик зажжения главной елки, расположенной на территории Экспо, - говорится на сайте акимата столицы.

Сам короткометражный десятиминутный фильм состоит из нескольких новелл: о добрых поступках, любви и заботе животных, об уважении и заботе родителях, о семейных ценностях.Также 22 декабря в рамках флешмоба "Наряжаем елку дома" запущен видеоролик, в котором горожанам предлагается принять участие в зажжении елки у себя дома 22 декабря в 20.00 часов.

Каждый желающий может принять участие в данном флешмобе, сняв видео или фото на телефон и выложив в социальные сети, отметив страницу акимата г.Нур-Султан с хэштегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни, #Моднобытьдобрым.

Как отметили в акимате, в преддверии Нового года будут организованы видеопоздравления для жителей столицы. В роликах будут принимать участие известные люди, звезды казахстанской эстрады, актеры и т.д.

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