Лыжник-рекордсмен сядет в тюрьму из-за наркотиков

А еще он гонял на большой скорости.

Знаменитый норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира (2009/10 и 2012/13) Петер Нортуг получил тюремный срок. Он баловался наркотиками и гонял на большой скорости по трассе, передает zakon.kz.

Спортсмен по решению суда Осло ближайшие 7 месяцев проведет в тюрьме за хранение наркотиков. Кроме того, он никогда в жизни не сможет сесть за руль автомобиля - суд лишил его водительских прав пожизненно.

Тайная сторона жизни экс-чемпиона выявилась в августе, когда полиция остановила его за превышение скорости. В ходе медицинского освидетельствования полиция не нашла в его крови наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, но в ходе обыска дома обнаружила кокаин. Дело рассматривали только по статье за хранение наркотиков.

Петер Нортуг - единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания Короля лыж. Был известен своим очень мощным финишным ускорением, особенно коньковым стилем. Лучший спортсмен Норвегии 2009 и 2015 годов. 12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

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