Большой диалог: проблемы запуска ЦУС

С 4 января 2021 года прием всех платежей букмекерам, а также выплата ими выигрышей без участия Центра учета ставок (ЦУС) запрещается.

Представители платежных организаций, букмекерских контор и Министерства культуры и спорта РК встретились на площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и при помощи видеоконференции в ZOOM попытались получить ответы на главные вопросы о нововведениях в законодательство, передает zakon.kz.

Предмет обсуждения – норма в законе, по которой, начиная с 4 января 2021 года, прием всех платежей букмекерам, а также выплата ими выигрышей без участия Центра учета ставок (ЦУС) запрещается.

Директор департамента торговли и развития малого и среднего бизнеса НПП "Атамекен", открывая конференцию, в которой участвовало более 120 человек, сообщил, что данный проект вызывает много опасений и недоумений. По его словам, в палату предпринимателей поступило много соответствующих обращений от компаний, находящихся в разных регионах страны. Он выразил сожаление, что членов "Атамекен" не пригласили на презентации ЦУС.

Немало вопросов у букмекеров, представителей платежных организаций, НПП "Атамекен" вызвал процесс выбора частного партнера по ГЧП, который будет запускать и обслуживать этот самый ЦУС. На данный момент нет официальных документов о том, какая компания выбрана партнером по ГЧП. Тем не менее, представитель Министерства культуры и спорта, а именно Заместитель председателя комитета индустрии туризма от Министерства культуры и спорта Айдос Сакенов сообщил, что в настоящий момент ТОО Exirius является потенциальным участником ЦУС – компания вышла с инициативой, подала заявку, которую рассматривает специально созданная комиссия при МКС, а само внедрение идет по правилам и все находится на согласовании в министерствах национальной экономики и юстиции. По словам Сакенова, на начальном этапе в Министерстве получили альтернативную заявку от представителей платежной системы Tarlan Payments. Сакенов сообщил участникам встречи, что эта заявка была рассмотрена, но не подошла под требования проекта государственно-частного партнерства.

Далее прозвучали вопросы от представителя ИП "Лазурит", занимающегося платежными системами о формировании тарифа комиссии в 4% и регистрации ТОО Exirius, которая освобождает от уплаты налогов. Аскер Мухамеджанов сообщил о необходимости покрывать операционные расходы, возвращать кредит-займа и поддерживать круглосуточную работу call-центра для психологической помощи игрокам и их родственникам. Регистрация в Astana Hub, по его словам, освобождает от уплаты налогов только по услугам разработки программного обеспечения, которые компания будет оказывать. Exirius оценивает весь рынок в 200 миллиардов тенге в год, из них 8 – это и есть та самая комиссия в 4%, а не 30 миллиардов, как утверждают представители платежных организаций.

Далее господин Сакенов озвучил, что комиссия в 4% – это ни что иное как уровень экономической эффективности проекта с учетом операционных и финансовых расходов частного партнера. Он рассказал, что при формировании данного законопроекта изучался опыт России, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.

Директор департамента государственно-частного партнерства из НПП "Атамекен" озвучила свои сомнения в деятельности, что ЦУС, по ее мнению, фактически будет исполнять функции Министерства культура и спорта, Комитета Государственных Доходов и МВД в одном лице. От директора ГЧП последовал конкретный вопрос о сумме, которую ТОО Exirius планирует выделить на функционирование call-центра по оказанию психологической помощи. В качестве ответа представитель минкультспорта Айдос Сакенов сообщил, что бизнес-план все еще находится на рассмотрении.

Директор департамента ГЧП из НПП "Атамекен" выразила мнение о том, что с учетом поставленных перед Минестерством сроков реализации проекта, Министерство Културы и Спорта, будет корректировать документацию проекта под требования единственного участника ТОО Exirius, а не в соответствии с целями страны.

Далее Гульмира Исмагулова из Комитета государственных доходов Минфина РК пояснила, что государство не потеряет в налоговых выплатах от букмекеров, поскольку связанное с осуществлением предпринимательской деятельности не будет относиться к вычетам. Тем не менее, она пообещала еще раз перепроверить возможные риски снижения поступлений налогов в бюджет от реализации данного проекта. Так же по мнению Комитета госдоходов, ставка в 4% является необоснованно высокой и должна быть пересмотрена.

Директор департамента ГЧП НПП "Атамекен", в свою очередь, попросила зафиксировать необходимость подачи Министерством культуры и спорта на согласование в антимонопольный комитет тарифа 4% и попросила предоставить информацию, какая именно доля средств по проекту ГЧП будет выделана на психологическую помощь, а также официальную позицию госорганов, таких как КГД и МВД, в отношении данного инструмента.

Юрист букмекерской конторы Tennisi KZ Василий Павлюченко поинтересовался, кто и каким образом возьмет на себя риски, если платежи перестанут проходить в результате каких-либо технических неполадок ЦУС.

Аскер Мухамеджанов пояснил, что поскольку на деятельность ТОО Exirius будут распространятся закон о платежах и платежных системах, ответственность за сбои предусмотрена законом, при этом он добавил, что в настоящий момент идет отработка пилотного проекта, несмотря на то, что по факту ТОО Exirius еще не утвержден официальным партнером ЦУС.

Далее слово взял Бейбут Асанбаев, владелец ТОО CashMaster, которое владеет сетью в 3 тысячи платежных терминалов и заводом по их производству. Он выразил обеспокоенность отсутствием прозрачности в формировании объявленной ставки в 4%. Аскер Мухамеджанов в ответ на это сообщил, что комиссия ЦУС будет взиматься с игроков и нельзя однозначно говорить о том, что терминальный бизнес как-то пострадает. По его словам, оборот букмекерских контор в платежных терминалах, судя по аналитике Национального банка, не является основным.

Бейбут Асанбаев ответил, что на платежном рынке важно не допустить того, чтобы комиссию в размере 4% платили любители ставок. В противном случае они уйдут в офшор, где такой комиссии нет. Поэтому, по его мнению, со временем бремя комиссии будет переложено на платежные организаций, из-за чего многие участники рынка обанкротятся. В итоге, по мнению Асанбаева, в проигрыше окажется МСБ и госбюджет с огромной дырой недополученных налогов, заключил он.

Асанбаев акцентировал внимание на том, что 70% доходов бизнеса терминальных сетей формируется именно за счет букмекерских контор, и на рынке размещено порядка 40 тысяч терминалов, которые будут вынуждены в разы сократить свои расходы, чтобы выжить, в случае если комиссия ЦУС в 4% будет применена. Из-за этого, по его мнению, пострадают субъекты малого и микро-бизнеса, так как объем арендных платежей в магазины, в которых размещаются терминалы, сократится с 120 до 36 миллиардов тенге в год.

Алексей Назаров, директор PayBox Money, технологического партнера ТОО Exirius, заверил участников конференции, что платежной монополии за исключением самого ЦУС на рынке не будет, и каждый букмекер сможет подключить к ЦУС любое количество платежных организаций и методов, которое посчитает нужным.

Еще Назаров упомянул о раздельном учете, который ведут системы электронных денег участники Astana Hub, но конкретных сумм статей доходов/расходов опять же не озвучил. По мнению Назарова, 200 миллиардов тенге в год – это то, что сейчас на свету, а остальные 400 миллиардов – теневой оборот, который проходит через кассовую розницу букмекерских контор.

Так же Назаров упомянул о том, что терминальный рынок сокращается за счет роста доли технологически более удобных для плательщиков платежей с банковских карт. Он отметил социальную значимость терминального бизнеса для сельского населения, однако, назвал несправедливым тот факт, что платежные терминалыдиверсифицируют свои тарифы для разных секторов экономик, предоставляя букмекерским организациям тарифы в 2, а то и в 3 раза выше, чем сервисам, которые являются социально значимыми для населения. В ходе данной конференции Айдос Сакенов привел примеры комиссий разных платежных организаций из Казахстана и России работающих в сферах: терминального бизнеса, Систем Электронных Денег и Эквайринга, указывая на тот факт, что все платежные организации взимают высокие комиссии с Букмекерской деятельности.

В конце своего монолога Алексей Назаров сообщил, что на текущий момент в пилот зашли 4 букмекерские организации, которые пожелали остаться анонимными.

Директор департамента торговли и развития малого и среднего бизнеса НПП "Атамекен" выразил свое сомнение относительно того, что описанная представителями ЦУС модель работы не приведет к монополии платежного рынка и сообщил, что НПП "Атамекен" обязательно привлечет к анализу Агентство по защите конкуренции. Так же он отметил важность проведения Анализа Регуляторного Воздействия, который, по его мнению, до текущего момента времени в рамках обсуждаемого закона госорганами не проводился. Тем не менее, представители госорганов заявили о своей готовности в этом вопросе. Однако Гульнара Куанганова, член экспертного совета МНЭ добавила, что в 2018 году МКС разрабатывало форму такого анализа, но была заполнена не качественно и рассмотрена на заседании экспертной группы.

Представитель Национального Банка Айдос Айтбаев попросил предоставить платежные организации, в частности ТОО Exirius и ТОО PayBox Money финансовые, технические и юридические схемы взаимодействия. Он напомнил платежным организациям о том, что согласно закону, они обязаны согласовывать с Нацбанком все свои новые проекты, чтобы регулятор мог убедиться в соответствии модели предлагаемых платежных организаций действующему законодательству РК. Так же в Нацбанке дали понять, что будут изучать деятельность ТОО Exirius на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым к платежным услугам, и в случае выявления несоответствий, Национальный Банк будет отзывать учетные регистрации данных организаций.

В свою очередь Алексей Назаров заверил участников конференции, о том, что вся деятельность ЦУС выстроена в соответствии с действующим законодательством. Однако Айдос Айтбаев отметил, что текущие правила ТОО Exirius и ТОО PayBox Money не содержат информацию об оказываемой деятельности в рамках реализовываемого ими проекта по организации ЦУС.

В заключение Директор департамента торговли и развития малого и среднего бизнеса НПП "Атамекен" выразил общее мнение всех участников конференции о том, что необходимо признать установленные законом сроки запуска ЦУС крайне преждевременными. Он добавил, что при необходимости НПП "Атамекен" будет ходатайствовать об этом в Правительство РК, а также проработает все аспекты проекта с государственными органами, которые должны быть вовлечены в данный проект, такими как Агентство по защите и развитию конкуренции, Нацбанк РК, Министерство Национальной Экономики, Комитет Государственных Доходов и прочими. В данных обстоятельствах, когда вопросов больше чем ответов, НПП "Атамекен" считает, что запуск ЦУС невозможен и не должен быть осуществлен без получения согласования от всех заинтересованных госорганов.

Василий Павлюченко, юрист Tennisi KZ попросил НПП "Атамекен" еще акцентировать свое внимание на то, что термин ЦУС в законе указан в единственном числе наряду со всеми остальными терминами, например: "Платежная Организация", "Система Электронных Денег", "Букмекерская Контора", "Оператор Фискальных Данных". По его мнению, несмотря на заявления Министерства культуры и спорта, это не означает, что в стране должен быть только один ЦУС, ровно как в стране фигурирует несколько операторов фискальных данных. Директор департамента торговли и развития малого и среднего бизнеса НПП "Атамекен" пообещал разобраться с этим вопросом.

По итогам встречи в МКС обещали принять дополнительный подзаконный акт. Суть его в том, что если к 4 января 2021 года не успеют согласовать ТОО Exirius как оператора и утвердить все документы для запуска ЦУС, то букмекерам дадут возможность продолжить работу в рамках действующих законов. НПП "Атамекен" попросил государственные органы проверить механизм работы ЦУС на предмет соблюдения законодательства.

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