Как выгодно сделать покупки перед Новым годом

Сделайте правильный выбор.

До Нового года остаются считанные дни, а вы еще не всем родным и близким купили подарки?

Zakon.kz подскажет, что нужно успеть взять в канун одного из главных праздников в году.

Представить Новый год без елки практически невозможно. Сейчас выбор настолько велик, что можно купить лесную красавицу на любой вкус. Несмотря на то, что елочки продают искусственные, выглядят они как живые. Украсить их можно настоящими шишками, новогодней светящейся гирляндой и елочными игрушками.

Также не обойтись без вкусностей на праздничном столе. Это не только главное блюдо, но и разные сладости, фрукты, овощи. Что будет лучше, подскажут астрологи, а мы пойдем дальше.

В магазине можно приобрести новую красивую одежду, в которой лучше всего встретить 2021-й. Это будет такой образ, удобный и в то же время нарядный для праздничного стола.

Не обойдется без покупки косметики, ведь наши милые дамы должны выглядеть безупречно. И, конечно же, нельзя забывать о подарках нашим родным и близким. Они могут быть разными – от различных сертификатов до чего-то крупного вроде нового смартфона.

Покупка за покупкой, и вот уже вы начинаете понимать, что нужно приобрести еще столько всего нужного и важного, а имеющихся финансов уже начинает не хватать. Идти на работу и просить выдать вам вашу зарплату заранее – не вариант. Если честно, вряд ли бухгалтерия будет рада такой просьбе и, скорее всего, предложить прийти за деньгами в положенное время. На помощь в такой ситуации придет волшебная карта. Благодаря ей совершить покупки можно здесь и сейчас, а вернуть позже, когда придет зарплата. Идеально? Еще как!

Недавно Jýsan Bank начал предлагать казахстанцам карты рассрочки, рассчитаться по которым можно в срок до трех месяцев без процентов, комиссий и переплат! Это по-настоящему удобно и выгодно. Иными словами, банк просто дает вам деньги в счет будущей зарплаты. При необходимости рассрочку и можно увеличить до 12 месяцев.

Карта работает везде, где есть POS-терминал любого банка, без привязки к партнерской сети. Установленный лимит по карте до 1 млн тенге позволяет купить все самое необходимое здесь и сейчас, а потом постепенно рассчитаться. Можно покупать в рассрочку как товары, так и услуги. Отсутствует ставка вознаграждения в период рассрочки.

Карту можно заказать очень просто через мобильное приложение Jýsan. Выпуск, доставка и обслуживание карты в первые два года бесплатно.

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