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Ученые определили новый тревожный признак скорой смерти

Они проанализировали результаты 24 различных исследований.

Фото : 24.kg22 декабря 2020, 14:17

Международная группа ученых определила новый тревожный признак скорой смерти, сообщает zakon.kz.

По информации "Рамблер", специалисты обнаружили, что на высокий риск инсульта и сердечного приступа может указывать разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке.

Эксперты провели метаанализ, в ходе которого проанализировали результаты 24 различных исследований. В общей сложности они рассмотрели информацию о 54 тысяч человек из Европы, США, Африки и Азии.

Оказалось, что большая разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий. Это в свою очередь может повлиять на кровоток. Ученые обнаружили, что риск стенокардии, инфаркта или инсульта на один процент в течение 10 следующих лет увеличивал каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы.

При этом 10 миллиметров ртутного столба разницы является верхним пределом нормы. Ее превышение встречается у 11 процентов людей с высоким кровяным давлением, что соответствует четырем процентам населения.


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