Футболисты во время матча начали заниматься другим видом спорта
Они выбрали кулачные бои.
Фото : кадр из видео22 декабря 2020, 14:52
Игроки "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенсе" в финале чемпионата Бразилии среди игроков до 17 лет в один момент перестали играть в футбол, передает zakon.kz.
Они решили выяснить, кто из них лучше, в драке. В дополнительное время второго тайма два футболиста обменялись легкими ударами. К конфликту тут же подключились остальные футболисты, а через несколько секунд к драке присоединились и запасные.
Драчунов разняли, игра завершилась победой "Флуминенсе" со счетом 2:1.
Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020
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