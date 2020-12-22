Футболисты во время матча начали заниматься другим видом спорта

Они выбрали кулачные бои.

Игроки "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенсе" в финале чемпионата Бразилии среди игроков до 17 лет в один момент перестали играть в футбол, передает zakon.kz.

Они решили выяснить, кто из них лучше, в драке. В дополнительное время второго тайма два футболиста обменялись легкими ударами. К конфликту тут же подключились остальные футболисты, а через несколько секунд к драке присоединились и запасные.

Драчунов разняли, игра завершилась победой "Флуминенсе" со счетом 2:1.

Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020

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