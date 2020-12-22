Суд оштрафовал алматинского тиктокера

Он станцевал в полицейской форме.

В Алматы блогера Нурбека Нуртаза оштрафовали за то, что он снял TikTok в полицейской форме, передает zakon.kz.

В ноябре в Сети появилось видео, где мужчина в полицейской форме предлагает прохожим станцевать с ним в TikTok. Оказалось, что он не сотрудник полиции. На него завели административное дело за незаконное ношение формы полицейского.

Суд проходил дистанционно. 20 декабря в Специализированном межрайонном административном суде прошло заседание, где Нурбека Нуртаза признали виновным. Его оштрафовали на 13 890 тенге с конфискацией формы и специального обмундирования.

Суд учел, что Нуртаза снимал ролик только для того, чтобы поднять настроение подписчикам. Кроме того, он раскаялся в содеянном.

22 июля Административный суд в Алматы оштрафовал певца и актера Кентала за незаконное ношение полицейской формы.

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