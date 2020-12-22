Горячие новости
Читайте также

Суд оштрафовал алматинского тиктокера

Он станцевал в полицейской форме.

Фото : кадр из видео22 декабря 2020, 15:01

В Алматы блогера Нурбека Нуртаза оштрафовали за то, что он снял TikTok в полицейской форме, передает zakon.kz.

В ноябре в Сети появилось видео, где мужчина в полицейской форме предлагает прохожим станцевать с ним в TikTok. Оказалось, что он не сотрудник полиции. На него завели административное дело за незаконное ношение формы полицейского.

Суд проходил дистанционно. 20 декабря в Специализированном межрайонном административном суде прошло заседание, где Нурбека Нуртаза признали виновным. Его оштрафовали на 13 890 тенге с конфискацией формы и специального обмундирования.

Суд учел, что Нуртаза снимал ролик только для того, чтобы поднять настроение подписчикам. Кроме того, он раскаялся в содеянном.

22 июля Административный суд в Алматы оштрафовал певца и актера Кентала за незаконное ношение полицейской формы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты