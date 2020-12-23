S&P Global Ratings подтвердило рейтинги страховой компании "Лондон-Алматы"

Рейтинг отражает сохранение конкурентных позиций в сегменте корпоративного страхования.

Крупнейшее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании "Лондон-Алматы" на уровне "ВВ-", сохранив прогноз "Стабильный". Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "kzA-".

По мнению аналитиков агентства, подтверждение рейтингов - показатель высокого доверия со стороны клиентов и партнеров, отражает сохранение конкурентных позиций АО "СК "Лондон-Алматы" на рынке в сегменте корпоративного страхования. Компания демонстрирует сильные финансовые результаты и высокие показатели достаточности капитала и достаточной перестраховочной защитой. Позитивными факторами являются опытная управленческая команда и достаточные запасы ликвидности для выполнения своих обязательств.

По прогнозам агентства, страховая компания продолжит развивать бизнес, поддерживать высокие показатели благодаря улучшению показателей страховой деятельности и качеству инвестиционного портфеля, и сохранит устойчивые рыночные позиции на страховом рынке.

Подтверждение рейтинга от ведущего международного агентства – это, безусловно, важное достижение и свидетельство наших успехов в развитии Компании и страхового рынка. А высокая оценка деятельности Компании – подтверждение доверия клиентов и профессионализма команды "Лондон-Алматы".

Даже в непростое время мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем совершенствовать свои бизнес-процессы, внедряем новые технологические решения, предоставляем клиентам удобные комплексные решения и надежную защиту", - комментирует Председатель Правления АО "СК "Лондон-Алматы", Ахметжанова Джанна Даулетбаевна.

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