Жители Шымкента устроили давку из-за бесплатных ковров
На место прибыла полиция.
Фото : otyrar.kz22 декабря 2020, 15:54
В Шымкенте устроили давку из-за бесплатных ковров, передает zakon.kz.
Издание Otyrar.kz сообщает, что накануне один из магазинов Шымкента объявил акцию о бесплатной раздаче ковров. Всего планировалось раздать 500 ковровых изделий.
Рано утром у магазина собралась толпа. Ковров на всех не хватило.
Мы не знали, что людей будет столько. Не ожидали, что все так будет. Мы планировали раздать ковры, но все санитарные нормы нарушены, - сказали представители магазина.
Им пришлось оперативно завершить проведение акции.
К магазину прибыли сотрудники полиции. Из-за толпы закрыли не только магазин ковровых изделий, но и ближайшие магазины.
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