Жители Шымкента устроили давку из-за бесплатных ковров

На место прибыла полиция.

В Шымкенте устроили давку из-за бесплатных ковров, передает zakon.kz.

Издание Otyrar.kz сообщает, что накануне один из магазинов Шымкента объявил акцию о бесплатной раздаче ковров. Всего планировалось раздать 500 ковровых изделий.

Рано утром у магазина собралась толпа. Ковров на всех не хватило.

Мы не знали, что людей будет столько. Не ожидали, что все так будет. Мы планировали раздать ковры, но все санитарные нормы нарушены, - сказали представители магазина.

Им пришлось оперативно завершить проведение акции.

К магазину прибыли сотрудники полиции. Из-за толпы закрыли не только магазин ковровых изделий, но и ближайшие магазины.

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