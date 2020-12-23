Грант от государства поможет осуществить мою мечту - мама 6-х детей Айнур Сахипкереева

Государственная поддержка бизнеса в Алматы, кроме грантов, включает целый комплекс мер.

В Алматы прошла защита бизнес-проектов в рамках конкурса на безвозмездные гранты для представителей МСБ и начинающих предпринимателей. Гранты предусмотрены по госпрограмме "Дорожная карта бизнеса-2025" и составляют от 2-х до 5-ти млн тенге. Организатором конкурса является Управление предпринимательства и инвестиций Алматы.

Защита бизнес-проектов прошла в онлайн режиме с участием членов специальной комиссии. Качество представляемых бизнес-проектов с каждым годом растет, говорят специалисты.

Активное участие в конкурсе ежегодно принимают и многодетные мамы, которые также получают поддержку в центрах "Бакытты отбасы" и в рамках программы "Iскер ана". Это инициативы по открытию швейных цехов, ателье, небольших столовых и кондитерских, образовательных центров, выпуску различной продукции и т.д. Но встречаются и уникальные проекты, к примеру, мама трех детей Гульзат Асанхан из Алатауского района собирается перерабатывать использованные полиэтиленовые пакеты в гранулы на специальном оборудовании и далее уже выпускать различную продукцию, в том числе для производства одежды, пуговицы и т.д.

А, к примеру, многодетная мама Маншук Сыздыкова, которая пришла на защиту с супругом и годовалым сынишкой и выиграла грант в 3 млн тенге, собирается открыть хостел на 24 человека возле своего дома, недалеко от железнодорожного вокзала.

Слезы счастья и радости после победы на конкурсе не скрывала и мама 6-х детей Айнур Сахипкереева, которая сейчас находится в положении и ждет пополнения.

Хочу сказать спасибо своему Центру "Бакытты отбасы" Алатауского района, а также Центру "Qoldaý". Ранее при поддержке государства я открыла свой мини-швейный цех, сейчас хочу расширяться, купить мою мечту – многофункциональную швейную машинку и таким образом, облегчить наш труд и кормить своих детей. Главное – мечтать и действовать, не сидеть на месте, развиваться и помогать другим, - говорит Айнур.

Практически все участники конкурса получили консультационную поддержку в Центре предпринимательства "Qoldaý", где им также помогли составить бизнес-планы для защиты перед комиссией, сделать расчеты и т.д.

Отметим, что государственная поддержка бизнеса в Алматы, кроме грантов, включает целый комплекс мер, в том числе льготное финансирование, сервисная поддержка, снижение административных барьеров и т.д.

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