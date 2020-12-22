В Кремле прокомментировали разговор Навального с предполагаемым отравителем

Комментарий журналистам дал пресс-секретарь Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор оппозиционера Алексея Навального с предполагаемым отравителем, передает zakon.kz со ссылкой на российские СМИ.

Ну слушайте, у нас конечно нету времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся. Но я вам что могу сказать, так чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому, - ответил на вопрос журналистов Дмитрий Песков.

Накануне Алексей Навальный выложил видео, где он разговаривает по телефону с предполагаемым отравителем. Предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев рассказал детали отравления оппозиционера. По его словам, он летал в Омск, чтобы очистить одежду Навального, а особое внимание его просили уделить трусам политика.

В ФСБ спустя несколько часов после публикации назвали видеоролик "подделкой", а расследование об отравлении - "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России".

20 августа Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. Сторонники оппозиционера заявили, что его отравили. Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику в Берлине. Германия заявила, что Навального отравили ядом группы "Новичок".

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