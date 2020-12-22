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В Нур-Султане закрыли клуб "Alanya" и караоке-бара "Janym Sol"

За злостное нарушение карантинных мер на рассмотрении суда находятся еще шесть материалов в отношении ряда ночных клубов столицы.

Фото : 24tv.ua22 декабря 2020, 16:32

Из-за систематических нарушений карантина в столице суд приостановил работу ночного клуба "Alanya" и караоке-бара "Janym Sol", сообщает zakon.kz.

Как отмечает акимат столицы, прокуратура Нур-Султана и органы санитарно-эпидемиологического контроля проводят работу по выявлению и пресечению фактов нарушения увеселительными заведениями временных ограничений.

Специализированный межрайонный административный суд приостановил деятельность ночного клуба "Alanya" (ул.Манаса 9,а) на 3 месяца с наложением административного штрафа в размере 100 МРП, а также караоке-бара "Janym Sol" (Б.Майлина 37А) на 1 месяц с наложением административного штрафа в размере 70 МРП.

За злостное нарушение карантинных мер на рассмотрении суда находятся еще шесть материалов в отношении ряда ночных клубов столицы. Ранее указанным субъектам неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, - говорится в распространенном сообщении прокуратуры Нур-Султан.

В случае неисполнения судебного акта о приостановлении деятельности в отношении нарушителей будут приняты меры административного ареста.


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