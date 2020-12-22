Новый штамм коронавируса: пойдут ли дети в школу в 2021 году?

На данный момент более 4200 школ страны учатся в дистанционном режиме.

По сообщениям мировых СМИ новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется стремительно, в связи с чем власти Великобритании объявили о жестком локдауне: отменены все праздничные массовые мероприятия и дистанционное обучение вновь возобновлено в полной мере.

Вслед за британцами Италия, Испания, Бельгия, Израиль и другие страны закрывают свои границы.

Правительство Казахстана также предпринимает все меры для защиты жизни и здоровья своих граждан, особенно детей. В связи с чем МОН РК приняло решение о том, что в III четверти для выпускных классов (9-е, 11-е, 12-е классы) будет предусмотрено комбинированное обучение с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: 70% предметов будет проходить в традиционном формате, 30% – дистанционно.

На данный момент более 4200 школ страны учатся в дистанционном режиме, из которых 3581 обучается на отечественной платформе BilimLand.kz.

В I и во II четверти более 2,5 млн. учителей и учеников ежедневно использовали модуль OnlineMektep на BilimLand, наши мобильные приложения скачали более 2 млн пользователей. Совместно с педагогами Назарбаев интеллектуальных школ наша команда проделала огромную работу по разработке соответствующих стандартам обновленного содержания онлайн-уроков III и IV четвертей. Мы делаем все возможное для создания и доступности качественного контента, особенно сейчас, в условиях распространения нового коронавируса COVID-19, - рассказал директор компании BilimLand Рауан Кенжеханулы.

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