Полицейского сняли с должности за селфи с подозреваемым

Установлено, что снимок сделан в служебной машине.

Полицейского, который сделал селфи с подозреваемым в попытке изнасилования, сняли с занимаемой должности, передает zakon.kz.

Полиция Шымкента установила, что их сотрудник сфотографировался с подозреваемым в тяжком преступлении.

Установлено, что снимок сделан в служебной машине во время доставления подозреваемого в подразделение полиции.

Руководством департамента такое поведение участкового инспектора полиции расценено как неподобающее для офицера.

В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с занимаемой должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих, - говорится в сообщении полиции Шымкента.

Накануне в Сети распространилось фото с полицейским, который сидит рядом с подозреваемым.

17 декабря в Шымкенте мужчина напал на пожилую женщину. Полиция задержала подозреваемого и поместила в изолятор временного содержания. Ведется расследование по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

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