Полицейского сняли с должности за селфи с подозреваемым
Установлено, что снимок сделан в служебной машине.
Фото : kris.p.online22 декабря 2020, 16:45
Полицейского, который сделал селфи с подозреваемым в попытке изнасилования, сняли с занимаемой должности, передает zakon.kz.
Полиция Шымкента установила, что их сотрудник сфотографировался с подозреваемым в тяжком преступлении.
Установлено, что снимок сделан в служебной машине во время доставления подозреваемого в подразделение полиции.
Руководством департамента такое поведение участкового инспектора полиции расценено как неподобающее для офицера.
В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с занимаемой должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих, - говорится в сообщении полиции Шымкента.
Накануне в Сети распространилось фото с полицейским, который сидит рядом с подозреваемым.
17 декабря в Шымкенте мужчина напал на пожилую женщину. Полиция задержала подозреваемого и поместила в изолятор временного содержания. Ведется расследование по статье "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".
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