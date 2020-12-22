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Сильная метель ожидается в Казахстане 

Также ожидается гололед и туман.

Фото : pixabay.com22 декабря 2020, 16:57

23 декабря в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. в Шымкенте ночью ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %


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