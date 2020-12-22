ЦИК рассмотрела списки избирателей и аккредитацию международных наблюдателей

С 26 декабря текущего года каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей.

Сегодня прошло заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий, Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ в режиме ВКС председатели территориальных избирательных комиссий, руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, в режиме онлайн - представители средств массовой информации, сообщает zakon.kz.

На заседании были рассмотрены два вопроса:

1. О представлении списков избирателей в избирательные комиссии на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года;

2. Об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 10 января 2021 года.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров.

Он доложил о работе, проведенной Центризбиркомом, по информированию граждан о проверке и включении их в списки избирателей. Так, в рамках электоральной кампании Центризбиркомом было проведено отдельное заседание, посвященное работе со списками избирателей. По итогам заседания принято Обращение ЦИК к избирателям и плакат-разъяснение о порядке включения в списки избирателей (размещены в СМИ, в общественных местах населенных пунктов, официальных интернет-ресурсах).

Кроме того, с 10 ноября по 10 декабря текущего года на республиканских телеканалах 623 раза был показан видеоролик "О включении граждан в список избирателей". Аудиоролик по аналогичной теме 642 раза вышел в эфире республиканских радиостанций. В печатных изданиях по данному вопросу были напечатаны 12 модулей. На 5-ти топовых интернет-ресурсах была обеспечена ротация баннера по данной тематике, с количеством просмотров – 47, 6 млн.

Местными исполнительными органами была организована работа Call-центров, в которых избиратели могли проверить свое включение в списки избирателей. Call-центры работали с начала электоральной кампании, за это время в них поступило около 42 тысяч обращений.

Константин Петров сообщил, что с 26 декабря текущего года каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей в помещениях соответствующих избирательных комиссий.

Граждане могут обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности об избирателе. Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день поступления заявления.

При положительном для заявителя решении исправление в списке избирателей или включение невключенного избирателя в список производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения заявления избирательная комиссия безотлагательно выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления.

Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. Внесение изменений в списки избирателей после начала подсчета голосов запрещается.

Списки избирателей по избирательным участкам, в местах временного пребывания граждан (в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах) представляются избирателям для ознакомления за пять дней до дня голосования и подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующий дню голосования.

Также в рамках первого вопроса повестки дня выступили руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Они доложили о работе по представлению списков избирателей в избирательные комиссии.

С докладом по второму вопросу заседания выступила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова. Она сообщила, что с момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан аккредитованы 86 наблюдателей от 4 международных организаций и 5 иностранных государств.

По состоянию на 22 декабря 2020 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры еще 190 наблюдателей от 4 международных организаций и 14 иностранных государств.

От 4-х международных организаций представлены кандидатуры 167-ми наблюдателей: в составе Миссии наблюдателей от СНГ – 142 наблюдателя; Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 9 наблюдателей; Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 2 наблюдателя; Миссии наблюдателей от ШОС – 14 наблюдателей.

От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 23 кандидатуры, в том числе: от 6-ти иностранных государств – по 1 наблюдателю (Азербайджанская Республика, Венгерия, Королевство Испания, Королевство Норвегия, Российская Федерация, Французская Республика); от 7-ми иностранных государств - по 2 наблюдателя; (Республика Армения, Республика Индонезия, Республика Узбекистан, Турецкая Республика, Республика Индия, Республика Филиппины, Швейцарская Конфедерация); от Румынии – 3 наблюдателя.

По итогам доклада А.Щегорцовой членами Центризбиркома принято Постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Таким образом, по состоянию на 22 декабря 2020 года аккредитовано 276 международных наблюдателя.

После заседания состоялся брифинг для средств массовой информации, на котором члены Центризбиркома ответили на вопросы СМИ.

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