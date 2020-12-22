Эксперт The Ring назвал исход третьего боя Головкин - Альварес

Он сделал прогноз по итогам недавних боев обоих боксеров.

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер назвал победителя третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, если бы он состоялся сейчас, передает zakon.kz.

В минувшие выходные оба боксера уверенно выиграли в своих боях - Головкин досрочно у поляка Камиля Шереметы, а «Канело» с большим преимуществом решением судей выиграл у британского экс-чемпиона мира во второй средней категории Каллума Смита.

А что, если бы Головкин и Канело встретились сейчас?

Я бы поставил на победу „Канело“ в третьем поединке с Головкиным, но это был бы еще один конкурентный бой. GGG является одним из немногих бойцов, которые могут „переджебить“ Альвареса, — поделился своим прогнозом Фишер.

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