Назван город-лидер по числу смертей от коронавируса за неделю в Казахстане
В Алматы умерли 11 человек.
Фото : 24tv.ua22 декабря 2020, 17:34
В Казахстане за неделю зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Всего по стране зарегистрировано 2 196 случаев с летальным исходом.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, с 14 по 20 декабря скончались:
◾️ в городе Алматы - 11;
◾️ в городе Нур-Султан - 8;
◾️ в Западно-Казахстанской области - 6;
◾️ в Алматинской области - 5;
◾️ в Атырауской области - 4;
◾️ в Восточно-Казахстанской области - 4;
◾️ в Павлодарской области - 3;
◾️ в Акмолинской области - 2;
◾️ в Карагандинской области - 2;
◾️ в Актюбинской области - 1;
◾️ в Костанайской области - 1;
◾️ в Мангистауской области - 1;
◾️ в городе Шымкент – 1.
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