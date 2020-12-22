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Назван город-лидер по числу смертей от коронавируса за неделю в Казахстане

В Алматы умерли 11 человек.

Фото : 24tv.ua22 декабря 2020, 17:34

В Казахстане за неделю зарегистрировано 49 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Всего по стране зарегистрировано 2 196 случаев с летальным исходом.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, с 14 по 20 декабря скончались:

◾️ в городе Алматы - 11;

◾️ в городе Нур-Султан - 8;

◾️ в Западно-Казахстанской области - 6;

◾️ в Алматинской области - 5;

◾️ в Атырауской области - 4;

◾️ в Восточно-Казахстанской области - 4;

◾️ в Павлодарской области - 3;

◾️ в Акмолинской области - 2;

◾️ в Карагандинской области - 2;

◾️ в Актюбинской области - 1;

◾️ в Костанайской области - 1;

◾️ в Мангистауской области - 1;

◾️ в городе Шымкент – 1.


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