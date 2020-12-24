Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ превысил 1,13 триллионов тенге

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов.

Сумма пенсионных накоплений ЕНПФ на 1 декабря 2020 года превысила 12,7 триллионов тенге. Данная сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

Напомним, что поступающие на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами – Национальным Банком Республики Казахстан в различные финансовые инструменты.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

За 11 месяцев текущего года на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 1,13 трлн тенге, что на 88% (или 531 млрд тенге) больше показателя за аналогичный период 2019 года (чистый инвестиционный доход с 01.01.2019 по 30.11.2019 гг. составил 600,5 млрд тенге). Отметим, что доходность за год с 01.01.2020 по 30.11.2020 гг составила 10,16% при инфляции 6,5%.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил порядка 4,6 трлн тенге. На 1 декабря текущего года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет около 36 %.

Если же брать период со дня основания самой накопительной пенсионной системы Казахстана в 1998 году, то чистый инвестиционный доход превысил отметку в 5,5 триллиона тенге. Инвестиционная доходность за это время с нарастающим итогом составила 598,08%. При этом инфляция нарастающим итогом составила 491,10%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 декабря 2020 года составила 106,98 %.

Важно подчеркнуть, что вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ в разделе "Показатели/Инвестиционная деятельность".

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