Научные эксперты оценили озвученные инициативы по модернизации правоохранительной системы РК

По словам одного из спикеров, в концепции развития правовой политики необходимо комплексно рассмотреть все кодексы с точки зрения их разграничения и устранения противоречий.

На международном круглом столе "Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане" директор института современного права, член научно-консультативного совета при Верховном суде РК Исидор Борчашвили отметил, что в Послании Главы государства значительное место уделено основополагающим правам граждан, передает zakon.kz со ссылкой на Kazinform.

Послание Президента от 1 сентября текущего года является научно-обоснованным стратегическим документом. После этого Послания Казахстан находится на пороге масштабного преобразования. В своем Послании Глава государства значительное место уделил основополагающим правам граждан. Так как от качества принимаемых законов зависит качество работы правоохранительных органов. Здесь Глава государства акцентировал внимание на профилактику правонарушений. Чтобы мы не забывали, а именно совершенствовали наше законодательство в контексте переориентации деятельности правоохранительных органов. Много вопросов прозвучало относительно уголовных проступков. Я думаю, чтобы объективно подойти к этому институту необходимо определиться с общественной опасностью уголовных проступков, - сказал директор института современного права, член научно-консультативного совета при Верховном суде РК Исидор Борчашвили.

По словам спикера, в концепции развития правовой политики необходимо комплексно рассмотреть все кодексы с точки зрения их разграничения и устранения противоречий.

Кроме того, Глава государства четко отметил про стабильность законодательства. О стабильности речь шла и в стратегии развития стабильности до 2025 года. Надо признать, что у нас есть вопросы, со стабильностью которых нужно проработать. Когда нет стабильности, это влияет на права и интересы наших граждан, - подытожил спикер. Напомним, в Алматы проходит международный круглый стол на тему "Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной системе в Казахстане".

Модератором мероприятия выступает почетный президент казахстанской криминологической ассоциации, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов. Он высоко оценил роль политики Елбасы и заявил, что в стране были созданы новые правоохранительные и судебные системы, которые постоянно совершенствовались.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!