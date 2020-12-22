Исекешев рассказал о реформах в судебной и правоохранительной системе

Он озвучил важные вещи.

В Алматы проходит международный круглый стол на тему "Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной системе в Казахстане", передает "Казинформ".

Модератором мероприятия выступает почетный президент казахстанской криминологической ассоциации, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов. Он высоко оценил роль политики Елбасы и заявил, что в стране были созданы новые правоохранительные и судебные системы, которые постоянно совершенствовались.

Последняя крупная реформа была проведена в 2014 году. Были приняты уголовные и уголовно-процессуальные кодексы нового поколения. Эти кодексы в значительной мере продвигают Казахстан к европейской модели в постарения правоохранительной и судебной систем, - сказал он.

В своем приветственном слове помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев отметил, что реформа судебно-правоохранительных систем не просто комплекс каких-то международных практик, управленческих правлений, она должна быть основана на базе очень серьёзной научной проработке.

Одной из важнейших реформ в Казахстане является обеспечение принципа закона. Верховенство закона становится реальностью, когда в правовом государстве без коррупции безупречно работает правосудие. А правоохранительная система пользуется высоким уровнем доверия населения. Это долгосрочный ориентир в рамках пяти институциональных реформ, плана нации 100 шагов, обозначенным Первым Президентом - Елбасы, - сказал Исекешев.

По его словам, в текущем году в своем послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко определил основные направления модернизации правоохранительной и судебной системы в Казахстане.

За последние 25 лет число убийств и тяжких телесных повреждений, разбоев снизилось в несколько раз. Например, в 1996 году было совершено более 2600 убийств, а в 2019 году - 845 или в три раза меньше. Тяжких телесных повреждений также уменьшилось в три раза меньше за этот период, разбоев более чем в шесть раз меньше, - заметил Асет Исекешев.

Он добавил, что в глобальном индексе миролюбия, который отражает уровень безопасности для жизни человека, Казахстан в прошлом году занял 64 место и намного опередил другие страны СНГ.

Безусловно, эти позитивные достижения стали результатами многолетней работы государства, правоохранительных органов и судебных систем. В то же время понятно, что в современном этапе развития реформирования этих двух взаимосвязанных систем остается одним из самых актуальных запросов общества, - заметил спикер.

Асет Исекешев добавил, что граждане указывает на не высокий уровень доверия к полиции. На ненадлежащее качество досудебного расследования и судебных актов. Аналогичные сигналы поступают и от бизнес-сообщества.

С другой стороны очень важно, чтобы реформы не привели к снижению эффективности борьбы с преступностью, коррупции теневой экономики. Судебным, а в особенности правоохранительным системам во многих странах, в том числе и нашей, приковано пристальное внимание общественности. Любая ошибка вызывает сразу большой общественный резонанс и активную полемику. Порой это приводит к скоропалительным выводам. Сейчас становится очевидно, что к реформе судебной и правоохранительной сферах нужен очень бережный подход, - сказал спикер.

Помощник Президента также отметил, что концептуально суть реформ - это то направление, что правоохранительные и судебные системы должны трансформироваться в совокупность государственных и сервисных организации. По его словам, при администрации Президента создана специальная комиссия, которая отчитывается высшему совету по реформам и на постоянной основе эта работа находится на контроле Президента страны.

В состав комиссии и в двух ее рабочих групп вошли представители госорганов, ведущие ученые, правоведы, практики, представители адвокатских сообществ и другие. В ходе работы тщательно изучается международный опыт. Лучшие практики, результаты криминологических и других научных исследований и социологических опросов. Особое внимание уделяется анализу жалоб граждан и предпринимателей, СМИ в соцсетях, а также жалобы на госорганы, - добавил Исекешев.

Он добавил, что по прошествии нескольких месяцев этой активной работы определены основные векторы предстоящей модернизации в правовой системе нашего государства.

Первое. Это преобразование в судебной системе. Самым важным для успеха правового государства является справедливое и беспристрастное правосудие. Здесь и в послании и задачах комиссии определены задачи, как обеспечение реальной независимости судей, их профессионализма, поскольку проявляя принципиальность и профессионализм при рассмотрении дел, суды становятся очень мощным фактором для повышения качества работы правоохранительных органов и в целом деятельности госорганов. Этот факт очень важен для обеспечения благоприятного бизнес-климата. Также в качестве направления определены мероприятия по упрощению судопроизводства и укрепление независимости судей, новые подходы к формированию судейского корпуса и глубокого внедрения IT-технологии. В целом новые подходы по профессионализму кадров и модернизации процедур посредством их оптимизации внедрения новых технологий, прежде всего цифровизация, станут общими трендами для судебного и правоохранительных систем. Второе. Прогрессивный уголовный процесс. Мы четко видим вектор развития. Те государства, которые обеспечены высокой степенью верховенства закона, автоматически получили преимущество построения конкурентоспособной экономики. Общие черты правовых систем наиболее развитых стран ОЭСР служат моделью для развития отечественной системы. По определению, он должен стать трёхзвенным с четким функциональным разделением отвественности между органами расследования: прокуратурой и судом. Планируется оптимизация уголовного законодательства с коррекцией уголовно-процессуального и уголовно-исполнительных кодексов. Будет очень серьезная научная методическая проработка данных законопроектов. Третья. Переход к сервисной модели работы. Правоохранительное органы должны превратиться в сервисную структуру, обеспечивающая надлежащий уровень безопасности населения и его удовлетворённость, - заявил Асет Исекешев.

Он рассказал о стабильности законодательства.

Это достаточно непростая задача, поскольку законы которые обеспечивают деятельность судов и правоохранителей должны быть скорректированы так, чтобы были стабильными и обеспечены нормальной работой на протяжении десятилетии. Задача планируется отразить концепции правовой политики, которая сейчас разрабатывается на период с 2020 по 2030 годы, - заключил он.

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